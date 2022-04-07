Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Утім, ця новина не може не тішити.

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Я радію, що Жиріновський нарешті зустрівся з Кобзоном і вони разом там готують місце для Путіна, вони там возз'єднаються. Буде у них там православна трійка,

– сказав Давидюк.

Він вважає, що Жиріновський помер понад місяць тому, оскільки заяв не було. Але "його православну душу ще не відпускали на небо, тому що вона ще була потрібна Кремлю тут, на землі".

Все для того, аби не показати, що у них є втрати навіть у політичному особовому складі. А також, щоб чимось "перебити" події в Бучі в інформаційному просторі та відволікти.

"Одна це насправді не відвертає від реальних звірств російських військових проти українських дітей і від того, що вони роблять з мирним населенням", – вважає Давидюк.

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