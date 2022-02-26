Ожесточенные бои в Киеве продолжаются. По его словам, ночь была сложная, но российских войск в столице нет.

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Однако Кличко попросил киевлян оставаться в укрытиях и не выходить на улицы.

Враг будет атаковать с воздуха. Уже в жилой дом по улице Лобановского, 60, попала ракета,

– сказал он.

Тем не менее, мэр Киева успокаивает, что все продолжают защищать столицу. "Военные, полиция, нацгвардия, терроборона и добровольцы защищают наш город", – сказал он.

Обращение Виталия Кличко по ситуации в Киеве:

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