Ожесточенные бои в Киеве продолжаются. По его словам, ночь была сложная, но российских войск в столице нет.
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Однако Кличко попросил киевлян оставаться в укрытиях и не выходить на улицы.
Враг будет атаковать с воздуха. Уже в жилой дом по улице Лобановского, 60, попала ракета,
– сказал он.
Тем не менее, мэр Киева успокаивает, что все продолжают защищать столицу. "Военные, полиция, нацгвардия, терроборона и добровольцы защищают наш город", – сказал он.
Обращение Виталия Кличко по ситуации в Киеве:
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