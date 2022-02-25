За двое суток ведения боевых действий части и подразделения Вооруженных Сил Украины несколько раз заставили противника изменить свои стратегические цели.

Важно Лидеры НАТО призвали Россию немедленно прекратить войну с Украиной

В первый день войны Россия пыталась прорваться к Украине через Харьков на севере и Херсон на юге. Но потерпел там неудачу.

Поэтому сразу после этого противник решил атаковать Киев. Но захватить Украинскую столицу оккупантам тоже не удалось

"Вероятно, в очередной раз враг будет пытаться реализовывать свои намерения поиском других способов реализации или изменением цели вторжения. Вооруженные Силы Украины продолжают боевые действия, наносят потери противнику, заставляя его отказываться от своих намерений", – заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.