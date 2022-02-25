За дві доби ведення бойових дій частини та підрозділи Збройних Сил України декілька разів змусили противника змінити свої стратегічні цілі.

Важливо Лідери НАТО закликали Росію негайно припинити війну з Україною

В перший день війни Росія намагалася прорватися до України через Харків на півночі та Херсон на півдні. Але зазнав там невдачі.

Тож одразу після цього противник вирішив атакувати Київ. Але захопити Українську столицю окупантам теж не вдалося

"Ймовірно, в черговий раз ворог буде намагатися реалізовувати свої наміри пошуком інших способів реалізації або зміною цілі вторгнення. Збройні Сили України продовжують бойові дії, завдають втрат противнику, змушуючи його відмовлятись від своїх намірів", – заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.