Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 06:00 13.04.2022.

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Враг частично блокирует Харьков

Так, по оперативной информации, российские оккупанты не прекращают на Слобожанском направлении частично блокировать Харьков. Также продолжаются артиллерийские обстрелы города.

Кроме того, Харьковщина страдает от ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Такая же ситуация и в Запорожской области. В обоих направлениях ведет воздушную разведку.

На занятых землях оккупант формирует "народную милицию"

На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Чтобы реализовать свои намерения, осуществляет соответствующую работу.

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