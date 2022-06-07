Кроме этого, в акватории моря оккупанты держат в готовности к действиям 1 большой десантный корабль.

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В оперативном командовании "Юг" отметили, что это не снижает степень угрозы ракетных ударов. При этом сохраняется риск высадки вражеского десанта.

В Черном море ВМС ВСУ отогнали оккупантов более чем на 100 километров

Ранее сообщалось, что военно-морские силы ВСУ сумели отбросить группировки российских кораблей от украинских берегов на более чем сотни километров и лишили оккупантов контроля над этой частью акватории. Впрочем, противник пытается вернуть утраченный контроль благодаря береговым ракетным комплексам и крылатыми ракетами воздушного базирования.

Россия перешла на устаревшие типы ракет

Сейчас интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась и оккупанты все чаще стали бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, предназначенными для поражения боевых кораблей и судов. Такие действия российских захватчиков могут свидетельствовать о том, что Россия использовала значительный объем современного ракетного оружия и перешла на устаревшие типы ракет, которых достаточно для ударов по Украине.

Ситуация в Черном море

В ВМС предостерегают, что остается риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на одесское побережье. А особенно этот риск высок в благоприятных погодных условиях в летнее время.

Обстановка в северо-западной части моря остается сложной и враг принял тактику ВМС ВСУ. В оккупированном Крыму и Херсонской области оккупанты развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Также они перебрасывают дополнительные силы на остров Змеиный.

Вражеская группировка ориентировочно из 30 кораблей и подлодок продолжают блокировать гражданское судоходство. С начала полномасштабного вторжения России в Украину "вторая армия мира" попала в 9 гражданских судов. Одно из них затонуло. К сожалению, погибли два мирных моряка.

Всего от 24 февраля российские корабли и подлодки выпустили по Украине более 300 крылатых ракет.

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