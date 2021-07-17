А читать эту занудную мутотень без мучения просто невозможно. Так что пусть боевой дух потенциального противника падает.

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Предлагаю сделать изучение этой статьи вождя обязательной для школьников и студентов. Пусть страдают тоже. И пусть растут с ненавистью к своему фюрреру. Это даже эффективнее расследований Навального.

Конечно, скажете вы, что юные россияне ни в чем не виноваты. А кто-то скажет, так им и надо. Что все россияне виноваты в том, что делает диктатор. Как и все белорусы. Кто остается в стране.

И это сложный вопрос. С одной стороны, страна имеет такого правителя, которого заслуживает. И молчание народа легитимизирует действия диктатора. Тем более, львиная доля россиян и белорусов поддерживают своих диктаторов. Но есть же и другие? Что насчет них?

С одной стороны, они должны подавать голос, чтобы мы их уважали. С другой, как в России, так и в Беларуси, диктатура перешла на такой уровень, когда все публично несогласные попадают под репрессии. А это путь, который способны выбрать единицы. И сложно обвинять людей, не готовым попасть в жернова системы.

Так какой же ответ?

Они виновны и ли жертвы? Они должны бороться или уехать? Или имеют моральное право шептаться на кухне?

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Ответ таков, что правильного ответа нет

Это та ситуация, когда уже все проиграно. До которой просто нельзя доводить. У честного человека там просто не осталось чистого морального выхода. Кроме как уехать. Но уехать могут себе позволить не все.

А еще это ответ на вопрос – зачем нам нужен был Майдан. И его "не гигиенические ночи", прости господи. Майдан позволил нам не стать белорусами или россиянами. Майдан дал нам право говорить. Оставил право выбора. Майдан дал нам свободу говорить власти то, что мы о ней думаем. Майдан напоминает власти, что ей нельзя идти по стопам Путина или Лукашенко, иначе придется бежать по следам Януковича.

Майдан дал нам возможность менять власть

И соседство с белорусами и россиянами доказывает нам, что Майдан – это лучшее, что могло случиться с нами. Это было больно, но необходимо. Если, конечно, вам не нравится молчать в тряпочку, поклонятся полоумным диктаторам, говорить им спасибо, когда их защитники насилуют вас дубинками и заучивать их бредовые статьи. Но даже если вам нравится, Майдан все равно дал вам выбор. Выбор собрать свои вещи и уехать в Минск или Воронеж. Благо, желающих двинуться в обратном направлении с каждым днем все больше.