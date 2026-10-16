Известно о пострадавших. Об этом сообщили начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

Какие последствия атаки?

Утром 16 октября враг дважды атаковал Харьков. Российская армия нанесла удар беспилотником по Шевченковскому району города. По состоянию на 9:58 известно о 3 погибших. Также 7 человек получили ранения, им оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, оккупанты ударили дроном по Индустриальному району. На месте есть возгорание. Там информация о пострадавших не поступала.

Все экстренные службы работают на местах атаки. В 10:07 в городе произошел еще один взрыв.

Отметим, что в тот же день страна-агрессорка также атаковала Одесскую область. В области известно о пострадавших и поражении объекта ДТЭК.