Відомо про постраждалих. Про це повідомили начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Які наслідки атаки?

Вранці 16 жовтня ворог двічі атакував Харків. Російська армія завдала удару безпілотником по Шевченківському району міста. Станом на 9:58 відомо про 3 загиблих людей. Спершу повідомляли про 5 поранених, проте станом на 10:26 кількість постраждалих зросла до 13. Їм надають всю необхідну допомогу.

Окрім того, окупанти вдарили дроном по Індустріальному району. На місці є загоряння. Там інформація про постраждалих не надходила.

Усі екстрені служби працюють на місцях атаки. О 10:07 у місті пролунав ще один вибух.

Зазначимо, що того ж дня країна-агресорка також атакувала Одещину. В області відомо про постраждалих та ураження об'єкту ДТЕК.