Однако украинские защитники уверенно защищают нашу землю от орков. Об этом сообщил глава военной администрации Николаева Виталий Ким.

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Он также добавил, что ночь в городе прошла спокойно. И отметил, что оккупанты вряд ли продвинутся вглубь – у них заканчивается и еда, и горючее, и другие ресурсы.

По нашим данным, у Путина уже заканчиваются запасы. Бочка не бездонная там. По их планам они должны были пройти Николаев 3 дня назад. Но мы изменили их планы,

– сказал Ким.

И уверенно добавил: "Одесса и мы стоим! Нарушаем планы врага. Так держать. Продолжаем!"

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