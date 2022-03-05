Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Наступление состоится с привлечением подразделений 6-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.
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Какая ситуация в Харькове
Харьков продолжает оставаться горячим направлением. Всю ночь враг продолжал бомбардировку. В результате 40 жилых домов вспыхнули.
Но бойцы Вооруженных Сил Украины продолжают смело защищать Украину и обезвреживать вражеские войска. Так, наши ребята полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк врага. А подразделения Вооруженных Сил Украины под Харьковом перешли к контрнаступлению.
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