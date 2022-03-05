Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Наступление состоится с привлечением подразделений 6-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Какая ситуация в Харькове

Харьков продолжает оставаться горячим направлением. Всю ночь враг продолжал бомбардировку . В результате 40 жилых домов вспыхнули.

Но бойцы Вооруженных Сил Украины продолжают смело защищать Украину и обезвреживать вражеские войска. Так , наши ребята полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк врага . А подразделения Вооруженных Сил Украины под Харьковом перешли к контрнаступлению .