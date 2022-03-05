Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Наступ відбудеться із залученням підрозділів 6-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Яка ситуація у Харкові

Харків продовжує залишатися гарячим напрямком. Усю ніч ворог продовжував бомбардування. Внаслідок цього 40 житлових будинків спалахнули.

Але бійці Збройних Сил України продовжують відважно захищати Україну та знешкоджувати ворожі війська. Так, наші хлопці повністю знищили 488-й мотострілецький полк ворога. А підрозділи Збройних Сил України під Харковом перейшли до контрнаступу.

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