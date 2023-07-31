Враг вывел новое судно на дежурство примерно в 19:45. Уровень ракетной угрозы очень высок.

Смотрите также Россия накапливает силы для новых атак, – в ВСУ предупредили о высокой вероятности ракетных ударов

Россияне подготовили в море 16 "Калибров"

Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море. Днем на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, а сейчас добавлен еще и подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 16 крылатых ракет.

Уровень ракетной угрозы очень высок. Будьте бдительны и сознательны. Прислушивайтесь сигналов воздушной тревоги, переходите в укрытие. Силы обороны наготове, но и последствия боевой работы могут быть опасны,

– отметили в ОК "Юг".

Полковник ВСУ Владислав Назаров заявил, что в настоящее время 3 ракетоносителя из 14 единиц корабельной группировки в Черном море.

Враг готовится к мощным атакам

Начальник пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что сейчас наблюдается подготовка россиян к новым атакам. Более того, враг начинает подтягивать стратегическую авиацию. Это может свидетельствовать о подготовке к определенным маневрам.

"Также сейчас враг пытается подтянуть уровень обстрелов по правобережью. Но количество снарядов у них меньше, и они испытывают снарядный голод", – заявила Гуменюк.

Кроме того, вполне вероятно усиление присутствия ракетоносителей в море за 2 – 3 часа. Однако в пунктах базирования они полностью готовы и вывод может состояться в течение часа. Кроме того, оккупанты могут осуществлять пуски крылатых ракет и из бухт. Хотя это очень опасно и для ракетоносителей, и для стоящих рядом судов, однако враг прибегает и к таким маневрам.

Гуменюк также отметила, что тактика комбинированных атак для российских захватчиков считается достаточно успешной. Поэтому в ближайшие дни враг может повторить удары по Украине.