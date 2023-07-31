Ворог вивів нове судно на чергування приблизно о 19:45. Рівень ракетної загрози дуже високий.

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Росіяни підготували у морі 16 "Калібрів"

Ворог нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Вдень на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 16 крилатих ракет.

Рівень ракетної загрози дуже високий. Будьте пильні та свідомі. Дослухайтеся сигналів повітряної тривоги, переходьте в укриття. Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними,

– наголосили в ОК "Південь".

Полковник ЗСУ Владислав Назаров заявив, що наразі 3 ракетоносії з 14 одиниць корабельного угруповання в Чорному морі.

Ворог готується до потужних атак

Начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що наразі спостерігається підготовка росіян до нових атак. Ба більше, ворог починає підтягувати стратегічну авіацію. Це може свідчити про підготовку до певних маневрів.

"Також зараз ворог намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю. Але кількість снарядів в них менша і вони відчувають снарядний голод", – заявила Гуменюк.

Окрім цього, цілком ймовірне посилення присутності ракетоносіїв у морі за 2 – 3 години. Однак у пунктах базування вони абсолютно готові та виведення може відбутись протягом години. Крім того, окупанти можуть здійснювати пуски крилатих ракет і з бухт. Хоча це дуже небезпечно й для ракетоносіїв, й для суден, які стоять поруч, проте ворог вдається й до таких маневрів.

Гуменюк також наголосила, що тактика комбінованих атак для російських загарбників вважається досить успішною. Тому найближчими днями ворог може повторити удари по Україні.