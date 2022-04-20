Такое мнение озвучил глава ПЦУ митрополит Епифаний в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.
Важно Мы не видим в них покаяния, поэтому следует дать место гневу Божьему – Епифаний о прощении русских
Епифаний констатировал, что враг пытается полностью уничтожить украинцев.
И меня удивляет одно: те, кто называет себя христианами, даже в такие священные дни для каждого христианина совершают зверства. Мы слышим, что практически каждый день и каждый час гибнут мирные жители, в том числе дети. Было бы хорошо, если бы на время празднования Пасхи, перемирие состоялось,
– сказал митрополит.
Однако, как констатировал Епифаний, "враг не учитывает какие-либо праздники и продолжает наступать для того, чтобы нас пленить. Но мы сильны духовно и будем сражаться дальше. Я убежден, что непременно победа будет на нашей стороне."
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