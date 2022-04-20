Таку думку озвучив очільник ПЦУ митрополит Епіфаній в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

Важливо Ми не бачимо в них покаяння, тому слід дати місце гніву Божому, – Епіфаній про прощення росіян

Епіфаній констатував, що ворог намагається повністю знищити українців.

І мене дивує одне: ті, хто називає себе християнами, навіть у такі священні дні для кожного християнина чинять звірства. Ми чуємо, що практично щодня і щогодини гинуть мирні мешканці, зокрема діти. Було б добре, якби на час святкування Великодня, перемир'я відбулося,

сказав митрополит.

Однак, як констатував Епіфаній, ворог не зважає на будь-які свята та продовжує наступати для того, щоб нас полонити. Але ми сильні духовно і будемо боротися далі. Я переконаний, що неодмінно перемога буде на нашому боці.

Цікаво! Напередодні Великодня Папа Римський Франциск закликав Москву та Київ укласти пасхальне перемир'я в Україні.