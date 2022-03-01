"Враг выбрал путь террора в отношении гражданского населения. Здесь я имею в виду Донецкую и Луганскую область: Волноваха, Северодонецк и другие под тотальным сокрушительным огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа", – заявила Ирина Верещук.

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В качестве примера она привела тот факт, что оккупанты обстреливают именно жилые кварталы, где местные жители вынуждены постоянно прятаться в подвалах.

"Отсутствуют водоснабжение и электроснабжение. Люди вынуждены находиться в подвалах без воды и еды. среди них женщины, дети, старики, больные и люди с инвалидностью. Оккупанты не дают "зеленые коридоры", нарушая международные гуманитарные нормы", - отметила Ирина Верещук.

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