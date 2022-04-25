Пророссийские телеграм-каналы, осуществляющие медийное сопровождение войны России против Украины, засыпают читателей провокациями. Там говорится, что "в населенном пункте Карловка (ОРДО) националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища".

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В ЦПИ отметили, что пропагандисты, ссылаясь на минобороны России, предупредили об опасности затопления 6 населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек в случае взрыва дамбы.

Такие информационные вбросы могут быть информационно-психологической операцией оккупантов, однако ввиду характера ведения врагом войны против Украины нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана,

– написали в Центре противодействия дезинформации

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