Нет такого уголка на Земле, где бы не знали, с каким героизмом украинский народ защищает свою землю. Об этом заявил президент Зеленский в своем обращении 9 марта, пишет 24 канал.

Больше Президент Зеленский обратился к украинцам 9 марта: главные тезисы

"Враг не доберется до души и сердца"

Президент подчеркнул, что мир чувствует, чего мы еще можем добиться, если сохраним страну и национальное единство. Да, враг может разрушить наши дома, стены наших школ, церквей, может разбить украинские предприятия.

Но никогда не доберется до нашей души и сердца и к умению жить свободно и бороться смело,

– убежден политик.

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