Немає такого куточку на Землі, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає свою землю. На цьому наголосив президент Зеленський у своєму зверненні 9 березня, пише 24 канал.

Більше Президент Зеленський звернувся до українців 9 березня: головні тези

"Ворог не добереться до душі та серця"

Президент підкреслив, що світ відчуває, чого ми ще можемо досягнути, якщо збережемо країну та національну єдність. Так, ворог може зруйнувати наші будинки, стіни наших шкіл, церков, може розбити українські підприємства.

Але ніколи не добереться до нашої душі та серця й уміння жити вільно та боротися сміливо,

– переконаний політик.

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