Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом, враг хотел сымитировать присутствие подразделений ВСУ на оккупированных им территориях.

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Однако сразу после этого оккупанты обстреляли гражданские объекты, создав фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области.

Подчеркиваем: защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огня по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями,

– подчеркнули в Оперативном командовании "Юг".

Кроме того, на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины враг продолжает психологическое давление на мирное население, проводит пропагандистские мероприятия по агитации населения на сопротивление украинским властям и созданию псевдореспублик, дискредитируют Вооруженные Силы Украины фейковыми вбросами, обстреливают гражданские объекты.

ВСУ понемногу освобождают Херсонщину

За прошедшие сутки на Херсонщине российские оккупанты попытались активизироваться. Однако никакого успеха враг не имел. В то же время ВСУ освободили сразу 8 населенных пунктов и нанесли оккупантам потери.

Украинским героям удалось уничтожить 74 оккупанта и 13 единиц техники. Речь идет о:

2 танках;

системе реактивного залпового огня;

6 единицах бронированной и инженерной техники;

4 БПЛА-разведчиках.

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