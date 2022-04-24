Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке. У такий спосіб ворог хотів зімітувати присутність підрозділів ЗСУ на окупованих ним територіях.

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Однак одразу після цього окупанти обстріляли цивільні об'єкти, створивши фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області.

Наголошуємо: захисники України не обстрілюють цивільні об'єкти та населення, не відкривають вогню по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними мешканцями,

– підкреслили в Оперативному командуванні "Південь".

Крім того, на окупованих територіях Херсонщини й Миколаївщини ворог продовжує психологічний тиск на мирне населення, проводить пропагандистські заходи з агітації населення на спротив українській владі та створення псевдореспублік, дискредитують Збройні Сили України фейковими вкидами, обстрілюють цивільні об'єкти.

ЗСУ потрохи звільняють Херсонщину

Минулої доби на Херсонщині російські окупанти спробували активізуватися. Однак жодного успіху ворог не мав. Натомість ЗСУ звільнили одразу 8 населених пунктів та завдали окупантам втрат.

Українським героям вдалося знищили 74 окупантів та 13 одиниць техніки. Мовиться про:

2 танки;

систему реактивного залпового вогню;

6 одиниць броньованої та інженерної техніки;

4 БПЛА-розвідники.

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