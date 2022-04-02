В Центре национального сопротивления дали советы людям, оказавшимся на временно оккупированных территориях. В первую очередь, такие украинцы должны четко принять решение, к какому именно виду сопротивления они присоединяются.

Обратите внимание В Украине заработал официальный сайт Центра национального сопротивления

Гражданское сопротивление – это все то, что мы видим каждый день по телевидению, к чему очень эффективно присоединяются жители временно оккупированных территорий – акции гражданского неповиновения, митинги.

Непубличное сопротивление – очень эффективный саботаж на любом месте работы. В то же время он невозможен, если вы участвовали в акциях гражданского неповиновения, ведь в таком случае о вас знает оккупант и вы уже являетесь его врагом.

Как выработать у оккупантов ощущение неуверенности и страха

Прежде всего гражданское население для того, чтобы деморализовать противника, не должно никоим образом с ним работать. То есть нельзя:

оказывать помощь оккупанту;

общаться с представителями оккупационной "власти".

У оккупанта должно быть полное чувство одиночества на территории и враждебного населения вокруг него.

Как использовать методы саботажа

Только профессионалы на местах лучше знают, как нанести вред оккупантам.

Работники администраций

Представители местной власти являются очень эффективным элементом сопротивления. Обычный работник администрации, который, например, 20 лет рутинно выполняет свою работу, может саботировать процессы и решения, происходящие в его органе самоуправления и на которые он оказывает влияние.

К примеру, можно проводить множество совещаний, один документ согласовывать во всех отделах и максимально затянуть процесс принятия решения и выделения денег – это сильно усложнит работу оккупационных "администраций".

Медики

Медики могут как помогать подполью, так и причинять вред оккупантам, о котором россияне сразу не смогут догадаться.

Важно – чтобы ваши умышленные действия против врага ни в коем случае не могли доказать.

Коммунальщики и представители СТО

Представители коммунальных служб могут повлиять на водоотвод и электроснабжение. Специалисты СТО также прекрасно понимают, как сделать ремонт авто так, чтобы оно быстро вышло из строя.

Как не разоблачить себя

Для того чтобы максимально обезопасить себя, сопротивляясь врагу – у вас должна быть четкая и заранее сформированная легенда. Вы должны ее всегда соблюдать.

Также важно всегда быть готовыми к задержанию или допросу. На вопросы должны быть четкие ответы. Только вместе победим оккупанта!

Подробнее о методах национального сопротивления – читайте по ссылке.

Как сопротивляться, если вы на оккупированной территории: смотрите видео