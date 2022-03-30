По данным Генштаба ВСУ, одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС.

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Также российские захватчики сосредотачивают силы в районе объекта "Укрытие" и зоне отчуждения в целом.

Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Ранее в Генштабе сообщили, что использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно. Происходит это из-за невозможности ВСУ вести на территории зоны отчуждения боевые действия.

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