Как сообщил спикер МОУ Александр Мотузяник, на Востоке Украины продолжаются активные бои против российских оккупантов. Враг наращивает силы и увеличивает интенсивность атак.

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Наступательные действия врага

Основная цель врага остается неизменной – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Для достижения целей россияне увеличивают темпы наступательных операций. Огневое воздействие оккупанты оказывают практически на всех участках. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Донецком и Слобожанском направлениях.

Кроме того, враг продолжает ракетные обстрелы и авиационные бомбардировки мирных украинских городов.

В частности, оперативно-тактическая авиация россиян выполнила 138 вылетов, из них как минимум 38 для поражения объектов в Донецкой и Харьковской областях, – сообщил Мотузяник.

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