Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что вместо этого враг создает свою фальшивую картинку радостной встречи их войск местными.

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Подлый и коварный враг нарушает достигнутые договоренности – блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы, но при этом делает попытку создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями,

– сообщил Данилов.

Впрочем, как заметил Данилов, дешевые трюки российских пропагандонов провалились.

Героический Херсон отказался участвовать в шоу под названием "освобождение", устроенном московскими отбросами.

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