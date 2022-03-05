Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что вместо этого враг создает свою фальшивую картинку радостной встречи их войск местными.
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Подлый и коварный враг нарушает достигнутые договоренности – блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы, но при этом делает попытку создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями,
– сообщил Данилов.
Впрочем, как заметил Данилов, дешевые трюки российских пропагандонов провалились.
Героический Херсон отказался участвовать в шоу под названием "освобождение", устроенном московскими отбросами.
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