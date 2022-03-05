Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що натомість ворог створює свою фальшиву картинку радісної зустрічі їх військ місцевими.

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Підлий і підступний ворог порушує досягнуті домовленості – блокує відкриття "зелених коридорів", не допускає гуманітарні вантажі, але при цьому робить спробу створити фальшиву картинку "радісної зустрічі" окупантів місцевими жителями,

– повідомив Данілов.

Втім, як зауважив Данілов, дешеві трюки російських пропагандонів провалились.

Героїчний Херсон відмовився брати участь у шоу під назвою "звільнення", влаштованому московськими покидьками.

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