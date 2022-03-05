Ми зібрали для вас найголовніші тези зі звернення глави держави.

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Країна більше не знає вихідних

Володимир Зеленський нагадав для тих, хто, мабуть, не встигає слідкувати за часом, про те, що сьогодні субота. Однак тепер цей день нічого не означає, оскільки на фронті й далі йде війна. Тепер країна не знає вихідних.

Країна більше не знає вихідних. Не важливо, що на годиннику. Не важливо, що на календарі. І так до перемоги,

– наголосив Зеленський.

Міжнародна підтримка

Зеленський розповів, що пізно вночі провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном та з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави висловив їм вдячність за підтримку. Особливо Дуді та його дружині Агаті, які допомагають нашій державі.

Також президент зазначив, що завдяки спільним зусиллям нам вдалося уникнути гуманітарної кризи на польському кордоні. Тепер фактично кордонів з Польщею немає.

Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності. Якої вони віри. Скільки в них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з дружньою Польщею. Бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів,

– підкреслив Зеленський.

Україна уже готується до відновлення після війни

Глава держави зазначив, що наша держава уже готується до відновлення після перемоги у війні. Володимир Зеленський висловив сподівання, що уже зовсім скоро наші земляки повернуться до України.

Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: "Повертайтеся! Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та всіх інших дружніх країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає",

– заявив президент.

Крім того, Зеленський провів переговори з виконавчою директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою та головою Світового банку Девідом Малпассом. Ці організації уже ухвалили рішення про виділення коштів на післявоєнну відбудову України.

Підтримка європейців та американців

Володимир Зеленський також розповів про переговори і з іншими іноземними лідерами та керівниками Євросоюзу. З останніми глава держави обговорював членство нашої країни в ЄС.

Президент висловив вдячність європейцям, які виходять на мітинги на підтримку України. Не оминув своєю увагою Зеленський і той факт, що 74% американців підтримують закриття неба над Україною.

Ми бачили опитування. Ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України. Які вимагають посилення санкцій проти Росії за агресію вже зараз. Які підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя наших людей. 74 відсотки американців – за безпольотну зону. 74! Абсолютна більшість. Що ще потрібно для ухвалення рішення? Ми впевнені – схожий результат і в інших демократичних країнах,

– заявив Зеленський.

Ситуація на фронті

Глава держави також розповів про ситуацію на фронті. Збройні сили тримають усі ключові напрямки оборони. Крім того, противних зазнав катастрофічних втрат – понад 10 тисяч загиблих.

Збройні Сили України хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони. Контратакують окупантів під Харковом, захищаючи місто. Тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні,

– наголосив президент.

Водночас президент наголосив, що українці гордо давали відсіч навіть на тих напрямках, які окупантам вдалося тимчасово прорвати. Однак глава держави підкреслив, що скоро їх відкинуть.

Евакуація з Донбасу

Уже сьогодні має відбутися евакуація мирного населення Маріуполя та Волновахи, що є результатом переговорів з країною-агресоркою. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона зробить усе для того, щоб евакуація пройшла успішно.

Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування й ліки тим, хто залишається. Наша допомога – вже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто,

– заявив президент.

Крім того, глава держави наголосив, що сьогоднішня евакуація покаже, чи є куди рухатися далі в переговорному процесі з країною-агресоркою.

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