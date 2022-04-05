Об этом стало известно с утренней сводки Генерального штаба ВСУ за 5 апреля.

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В сообщении Генштаба говорится о попытке врага возобновить наступательные действия по направлению к Славянску. В частности, враг получил частичный успех, продвинувшись на 7 км в Барвинковом направлении. Оккупанты взяли под контроль населенный пункт Бражковка.

К счастью, не имел успеха в наступлении на село Сулиговка силами в батальонную тактическую группу 1-го танкового полка.

Отмечается, что вражеские войска пытаются восстановить мост в Изюме для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец.

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