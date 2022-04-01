Враг гатить из артиллерии и авиации

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что враг не может приступить к наступательной операции по окружению украинской группировки в зоне ООС. Об этом он сказал на брифинге, сообщает 24 канал.

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По словам Арестовича, на данный момент это главная новость. Советник главы ОП рассказал, что российские оккупанты в зоне ООС наносят ракетные, артиллерийские и авиационные удары.

Как сказал Арестович, такие действия российских военных могут свидетельствовать о том, что они не на 100% готовы действовать на земле.

Главная новость сегодня заключается в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он только наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Это может свидетельствовать о неполной готовности действовать на земле,

– сказал Арестович.