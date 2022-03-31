Так, в зоне ООС сегодня отразили 7 атак россиян. Об этом сообщили на фейсбук-странице Операция объединенных сил.
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В зоне ООС отразили 7 атак россиян
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага,
– говорится в сообщении.
Украинские защитники уничтожили:
- 3 танка
- 2 БТР
- 2 единицы автомобильной техники
- 2 артиллерийские системы противника
Также подразделения противовоздушной обороны в Донбассе сбили один беспилотный летательный аппарат врага типа "Орлан-10".
Уничтоженные вражеские танки / Фото из фейсбука ООС
Уничтоженная артиллерия врага / Фото из фейсбука ООС