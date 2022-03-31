Так, в зоне ООС сегодня отразили 7 атак россиян. Об этом сообщили на фейсбук-странице Операция объединенных сил.

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В зоне ООС отразили 7 атак россиян

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили:

3 танка

2 БТР

2 единицы автомобильной техники

2 артиллерийские системы противника

Также подразделения противовоздушной обороны в Донбассе сбили один беспилотный летательный аппарат врага типа "Орлан-10".



Уничтоженные вражеские танки / Фото из фейсбука ООС

Уничтоженная артиллерия врага / Фото из фейсбука ООС

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