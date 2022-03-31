Так, у зоні ООС сьогодні відбили 7 атак росіян. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Операція об'єднаних сил.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни
У зоні ООС відбили 7 атак росіян
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога,
– йдеться у повідомленні.
Українські захисники знищили:
- 3 танки
- 2 БТР
- 2 одиниці автомобільної техніки
- 2 артилерійські системи противника
Також підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один безпілотний літальний апарат ворога типу "Орлан-10".
Знищені ворожі танки / Фото з фейсбуку ООС
Знищена артилерія ворога / Фото з фейсбуку ООС