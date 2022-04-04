Об этом глава Луганской ОВА заявил во время телемарафона 4 апреля, сообщает 24 канал.

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Постоянно говорю жителям Луганщины, чтобы они все-таки эвакуировались, потому что враг не остановится,

– говорит Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавляет, что заявления оккупантов о точечных ударах по военным объектам – ложь. Они будут уничтожать все на своем пути.

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