Оккупанты обстреляли наши позиции 2 июля. Возле Невельского из стрелкового оружия наемники ранили украинского защитника.

Украинского защитника госпитализировали

Воину оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Об этом информирует штаб ООС в фейсбуке.

Важно Каждая из военных бригад в зоне ООС будет усилена комплексом Javelin

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются,

– говорится в сообщении штаба Объединенных сил.

Ситуация на Донбассе 2 июля

Вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Вблизи Луганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг обстреливал наши позиции. Огонь вели из минометов 120-го и 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Несмотря на относительное затишье, отмечают в штабе ООС, не следует питать иллюзий, что враг начал придерживаться договоренностей.

Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. Также это время наши воины использовали на дооборудование позиций участков боевого столкновения,

– отметили в штабе ООС.