Окупанти обстріляли наші позиції 2 липня. Поблизу Невельського зі стрілецької зброї найманці поранили українського захисника.

Українського захисника госпіталізували

Воїну надали медичну допомогу та госпіталізували. Про це інформує штаб ООС у фейсбуці.

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Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються,

– мовиться у повідомленні штабу Об'єднаних сил.

Ситуація на Донбасі 2 липня

Збройні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню. Поблизу Луганського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог обстрілював наші позиції. Вогонь вели з мінометів 120-го та 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Незважаючи на відносне затишшя, зазначають у штабі ООС, не слід плекати ілюзій, що ворог почав дотримуватись домовленостей.

Військовослужбовці Об'єднаних сил пильно спостерігають за противником, повністю контролюючи його дії. Також цей час наші воїни використали на дообладнання позицій ділянок бойового зіткнення,

– зазначили у штабі ООС.