Продолжается подготовка обороны и функционирования столицы

Генерал-лейтенант Корнийчук прокомментировал, что в Киеве сворачивают некоторые блокпосты. Он подчеркнул, что российская угроза по-прежнему остается, однако Киев должен функционировать.

Кстати В Киевской области местный житель ликвидировал из собственного оружия 12 оккупантов и "снес" экипаж на броне

Общественная угроза никуда не исчезла. Пока идет война. Противник не отказался от своего наступления. Столица остается приоритетом,

– сказал глава штаба военной администрации Киева.

Корнийчук отметил, что Киев – "большой политический и экономический центр и должен жить и функционировать".

Он добавил, что параллельно продолжаются мероприятия по подготовке обороны города и обеспечению функционирования Киева.

Есть мероприятия, которые выполняются для подготовки обороны города, но и обеспечиваются меры, чтобы он функционировал,

– рассказал генерал-лейтенант.

По словам Корнийчука, сейчас происходит оптимизация блокпостов и заграждений.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что две трети киевлян уже вернулись в столицу . Кличко предупредил, что возвращаться в Киев до сих пор небезопасно.