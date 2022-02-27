На странице Главного управления нацполиции в Волынской области даже опубликовали мощное видео, как область готовится "встречать" агрессора. Спойлер – без каравая и цветов.
К слову Днепряне массово сплачиваются и готовятся "встречать" врага
На видео видно, как повсюду стоят блокпосты на въезде в город и область и тщательно проверяют въезжающий транспорт. А сами жильцы сносят шины.
Сохраняем спокойствие и сплачиваемся! Не дадим врагу никакого шанса! Работаем и защищаем дальше! Вместе мы сила!,
– написали правоохранители.
Так что можем быть уверены, что враг не пройдет.
Волынь в полной готовности: смотрите видео
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