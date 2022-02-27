На сторінці Головного управління нацполіції у Волинській області навіть опублікували потужне відео, як область готується "зустрічати" агресора. Спойлер – без короваю та квітів.

До слова Дніпряни масово гуртуються та готуються "зустрічати" ворога

На відео видно, як повсюди стоять блокпости на в'їзді у місто та область та ретельно перевіряють транспорт, що в'їжджає. А самі мешканці зносять шини.

Зберігаємо спокій і гуртуємось! Не дамо ворогу жодного шансу! Працюємо та захищаємо далі! Разом ми сила!,

– написали правоохоронці.

Тож можемо бути упевнені, що ворог не пройде.

Волинь у повній готовності: дивіться відео

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