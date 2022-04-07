О последствиях вражеских обстрелов рассказали в телеграм-канале Луганской облгосадминистрации.
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По предварительным данным, количество поврежденных многоэтажек в городе Северодонецк за вчера до сих пор не установлено. Также спасатели находят новые разрушения в тех кварталах города, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло.
Врагу не удаются наступательные планы, как вчера под Новотошковским, поэтому он снова бьет по мирному населению. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных построек в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке,
– отметили в Луганской ОГА.
В администрации сообщили, что сегодня ночью пожарные ликвидировали возгорание крыши больницы в Северодонецке.
Всего на линии фронта за последние сутки отбиты 9 атак оккупантов: уничтожено 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 автомобильной техники, 4 артиллерийские системы.
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