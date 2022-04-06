Он отметил, что 6 апреля для эвакуации населения будут работать 5 гуманитарных коридоров.

Важно С Луганщины и Донетчины на 6 апреля запланировано четыре бесплатных эвакуационных поезда

По словам Гайдая, гуманитарные коридоры запланированы из следующих населенных пунктов:

Северодонецк,

Лисичанск,

Кременная,

Рубежное,

Попасная,

Нижнее.

Вывезем всех желающих, если россияне разрешат добраться до мест сборов.

Ведь, как видите, режим тишины они соблюдают далеко не всегда. Обращаюсь к каждому жителю Луганщины – эвакуируйтесь, пока это безопасно,

– призвал Гайдай.

Он констатировал, что уже в апреле мы не всегда можем добраться даже до южной части Рубежного. Отсутствует прямой гуманитарный коридор в Кременную. Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда.

"Пока есть автобусы и поезда – пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение на Донетчине. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались. К счастью, восстановили. Это еще один колокольчик об опасности. Обезопасьте себя и родных", – подытожил глава ОВА.

Арестович прокомментировал обещание Путину взять админграницы Донецка и Луганска за 3 дня: смотрите видео