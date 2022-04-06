Він наголосив, що 6 квітня для евакуації населення працюватимуть 5 гуманітарних коридорів.
Важливо Із Луганщини і Донеччини на 6 квітня заплановано чотири безкоштовні евакуаційні потяги
За словами Гайдая, гуманітарні коридори заплановані з таких населених пунктів:
- Сєвєродонецьк,
- Лисичанськ,
- Кремінна,
- Рубіжне,
- Попасна,
- Нижнє.
Вивеземо всіх бажаючих, якщо росіяни дозволять дістатися до місць зборів.
Бо, як бачите, режиму тиші вони дотримуються далеко не завжди. Звертаюсь до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно,
– закликав Гайдай.
Він констатував, що вже у квітні ми не завжди можемо дістатися навіть південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної. Але, попри це, люди виїжджають звідти.
"Поки є автобуси і поїзди – користайтеся цією можливістю. Бо вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувались. На щастя, відновили. Це ще один дзвіночок про небезпеку. Убезпечте себе та рідних", – підсумував очільник Луганської ОВА.
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