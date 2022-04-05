После безумных потерь оккупанты решили перегруппировать свои силы и бросить основные силы на восток. Оккупанты хотят одержать хоть какую-то победу и улучшить свои позиции на переговорах.

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Мариуполь и Харьков как козырь на переговорах

Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, намерение врага совсем не означает его способность его воплотить. Под Харьковом уже похоронено элитное подразделение, которое должно было брать город, а пришедшая на замену сборная солянка не сможет выполнить такую ​​задачу. Правда, ракетные обстрелы города продолжатся.

"Путин перед встречей с Зеленским должен получить моральное преимущество, иначе он не ездит. Таким преимуществом могло бы стать взятие Мариуполя или Харькова. Этого не будет, наши военные прекрасно знают о планах врага, и когда они снова провалятся, российская делегация забудет требования и более прагматично будет подходить к подписанию соглашений о мире", – сообщил Арестович.

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