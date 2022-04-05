Після шалених втрат окупанти вирішили преегрупувати свої сили та кинути основні потуги на схід. Окупанти хочуть отримати бодай якусь перемогу та покращити свої позиції на переговорах.

Читайте також Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну

Маріуполь та Харків як козир на переговорах

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, намір ворога зовсім не означає його спроможність його втілити. Під Харковом вже похований елітний підрозділ, який мав брати місто, а збійрна солянка, яка прийшла на заміну, не зможуть виконати таке завдання. Щоправда, ракетні обстріли міста продовжаться.

"Путін перед зустріччю із Зеленським має отримати моральну перевагу, інакше він не їздить. Такою перевагою могло б стати взяття Маріуполя або Харкова. Цього не буде, наші військові чудово знають про плани ворога, і коли вони знову проваляться, російська делегація забуде про вимоги та прагматичніше буде підходити до підписання угод про мир", – повідомив Арестович.

Дивіться також – Скільки можна смішити? Окупанти розганяють фейк, що візьмуть Миколаїв за 3 дні