Об актуальной ситуации на фронте на вечер 27 ноября доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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Врагу не хватает живой силы

В Генштабе предупредили, что ожидается усиление группировки войск оккупантов, действующей на временно оккупированных территориях Украины. Произойдет это путем переброски отдельных подразделений с территории Беларуси.

Справка. С начала полномасштабного вторжения России наши военные уже ликвидировали более 87 тысяч захватчиков. За сутки "вторая армия мира" сократилась еще на 600 человек.

Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск.

Оккупанты продолжают ракетный террор

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Разумовка Запорожской области и Мусеевка на Днепропетровщине. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины,

– добавили в Генштабе.

Какая ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения противника продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии. На Купянском направлении противник ведет оборону.

На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии разных типов позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Времьевка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Красное, Зализничное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Достижение ВСУ за сутки

В Генштабе подтвердили поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября. Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется.

Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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