Таким образом, враг хочет накопить военную силу, чтобы наносить удары по запланированным направлениям. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович 9 марта, сообщает 24 канал.

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Агрессор в течение ночи активных действий не производил. Он использует паузу для перегруппировки, накопления сил,

– говорит Арестович.

По словам советника главы ОП, главными целями оккупантов сейчас являются Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев.

Обращение Арестовича: смотрите видео

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