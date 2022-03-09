Таким чином ворог хоче накопичити військову силу, щоб завдавати удару по запланованих напрямках. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович 9 березня, повідомляє 24 канал.

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Агресор протягом ночі активних дій не проводив. Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил,

– каже Арестович.

За словами радника голови ОП, головними цілями окупантів наразі є Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв.

Звернення Арестовича: дивіться відео