Таким чином ворог хоче накопичити військову силу, щоб завдавати удару по запланованих напрямках. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович 9 березня, повідомляє 24 канал.
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Агресор протягом ночі активних дій не проводив. Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил,
– каже Арестович.
За словами радника голови ОП, головними цілями окупантів наразі є Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв.
Звернення Арестовича: дивіться відео
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