Также под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с супругами, которые получили ранения.

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Из-за обстрелов есть жертвы

14 марта работники Уманского районного управления полиции вместе с органами местного самоуправления обеспечили эвакуацию 500 человек из Дмитровки и Немешаева.



Фото эвакуации / Фото Национальная полиция Украины

Эвакуация из Гостомеля проходила в 2 этапа:

Первая колонна из 10 автобусов, где в основном находились матери с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, успешно добралась до пункта назначения.

По другой колонне из 4 автобусов российские войска совершили минометный обстрел.

В результате обстрела был травмирован водитель одного из автобусов. Под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с супругами. Сообщается, что они получили ранения, а женщинаумерла на месте происшествия.

Другие граждане, которые направлялись в колонне, которая подверглась обстрелу, продолжили движение и впоследствии добрались до безопасного места.