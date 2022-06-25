В Генеральном штабе ВСУ сообщили об оперативной ситуации на фронте. Враг не прекращает наступательных действий, но особыми успехами похвастаться не может.

Ситуация на границе Украины с Беларусью обострилась: что планирует Лукашенко и может ли быть наступление

Ситуация на фронте

Волынское и Полесское направления

Белорусские войска прикрывают границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях. Угроза ракетных обстрелов Украины с территории Беларуси сохраняется.

Северское направление

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Под огнем неприятеля оказались позиции наших героев в районах Хреновки и Янжуловки.

Слобожанское и Харьковское направления

Россияне пополняют свои склады боеприпасов и пытаются найти новое "пушечное мясо". В направлении Харькова враг совершил артиллерийский обстрел позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.

Ситуация на Донбассе

Вражеские штурмы в районе Богородичного и в направлении Мазановки провалились – кафиры понесли потери и отошли. На Донецком направлении кафиры перегруппируют войска и пытаются удержать занятые позиции. На Краматорском направлении активных действий враг не вел.

На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчеяровка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка. Также под огнем врага оказались населённые пункты на Бахмутском направлении. Штурмы Покровского, Нью-Йорка и Марьинки ВСУ отразили. Также враг нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки. в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское россияне производят укрепление позиций.

Южнобужское направление

Кафиры пытаются удержать занятые рубежи, а также обстреливают позиции ВСУ на линии столкновения.

Ситуация в Черном и Азовском морях

Россияне держат в акватории морей в полной боевой готовности два носителя высокоточного оружия, угроза обстрела мирных украинских городов высока. Общий залп этих судов составляет до 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

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