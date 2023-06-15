Все, что известно о ночной атаке 15 июня и ее последствиях – читайте в материале 24 Канала.

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Куда на этот раз попал враг

В Украине в ночь на 15 июня была объявлена воздушная тревога. После этого жители разных областей могли слышать взрывы. Сообщается, что первые крылатые ракеты пересекли воздушное пространство Украины примерно в 03:36. Враг атаковал нас со стратегических бомбардировщиков, а также запускал ракеты из региона Каспийского моря.

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по вражеским целям. "Шахеды", летевшие на город, были сбиты на подлете к Харькову.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что двигавшиеся в направлении Харькова дроны были сбиты силами ПВО над Харьковским районом.

Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано,

– добавил он.

В течение суток враг из артиллерии, минометов и ракетного оружия обстреливал населенные пункты:

Харьковского,

Купянского,

Чугуевского,

Лозовского районов области.

В селе Каменка Изюмского района в собственном дворе на неизвестном устройстве подорвался гражданский мужчина 57 лет. Его госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

Одесса

Враг атаковал Одесскую область с помощью дронов-камикадзе. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что агрессорам не удалось достичь своих целей в Одесской области, поскольку все дроны-камикадзе были успешно уничтожены нашими противовоздушными оборонными силами.

Кривой Рог

Ракетами и дронами враг снова попал по Кривому Рогу. Захватчики попали по двум промышленным предприятиям в городе. Вследствие этого ранения получил 38-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате попаданий на предприятиях вспыхнули пожары. Их спасателям удалось ликвидировать.

Последствия обстрела Кривого Рога / Фото Сергея Лысака, МВД Украины

Как отработали силы ПВО

Для запуска ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря враг использовал четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС. С этих самолетов враг запустил 4 крылатые ракеты. Одну из них удалось сбить противовоздушными оборонными силами, а остальные поразили промышленные объекты.

Что касается дронов-камикадзе, российские захватчики использовали их как с северного, так и южного направлений. Всего враг атаковал Украину двадцатью "Шахедами". Удалось сбить все 20 иранских дронов-камикадзе благодаря действиям воздушных командований "Юг" и "Восток".

Кроме того, был уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, используемый россиянами для воздушной разведки на восточном направлении.