Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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По состоянию на утро враг нанес 28 ударов из РСЗО по разным населенным пунктам. В результате была повреждена больница и жилые дома. Также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских,

– говорится в сообщении.



Последствия обстрела Николаевщины / Фото телеграм Кирилла Тимошенко

Сегодня ночью враг также обстрелял окрестности села Новоалександровка Ингульской общины.

Ориентировочно в 4:30, 13 июля, было обстреляно село Широкое Широковской общины. Обстрелы были преимущественно вне населенного пункта. Пострадавших нет.

Также утром, 13 июля, ориентировочно в 5:03 обстрелам подвергся пгт Березнеговатое. Попадания были по больнице, жилым домам и за пределами населенного пункта.

Враг каждый день обстреливает Николаевскую область

Вчера, 12 июля, в 11:35 были нанесены два ракетных удара по Баштанке Баштанской общины . В результате погибла женщина. Также разрушена котельная возле строительного магазина, где возник пожар, гаражи и повреждены окна в многоэтажке.

Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Березнеговатской общины по линии разграничения. Также под обстрелами оказались территории возле поселков: Березнеговатое, Кавказ, Семеновка и Висунск. Так, после вражеских обстрелов, вчера, 12 июля, в поселке Березнеговатое возникло возгорание поля с пшеницей.